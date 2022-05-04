В ЕС предложили запретить оказывать России услуги по перевозке нефти

Это может затронуть и страхование перевозок

Европейские власти предлагают в рамках новых санкций запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти России по миру, в том числе в сфере страхования.

Как сообщает Bloomberg, Брюссель не удовлетворится только введением эмбарго на российскую нефть — европейские чиновники намерены помешать России продавать нефть и нефтепродукты не только в Европе, но и в других частях мира.

Предложение запретить оказание России услуг по транспортировке нефти прозвучало в рамках обсуждения шестого пакета антироссийских рестрикций.

Предлагается распространить запрет на предоставление "прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России".

Однако пока неясно, согласовали ли эти ограничения члены Евросоюза. Для принятия новых санкций необходимо единогласное решение всех государств ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной — в рамках нового, шестого, пакета антироссийских санкций.

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