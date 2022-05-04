ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в промзоне Дзержинска локализован

15:06
  • среда
  • 04 мая 2022

Жертв и пострадавших нет

Пожар в Дзержинске Нижегородской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В 42 регионах России введен особый противопожарный режим
На пожаре в девятиэтажке в Мытищах погибли люди

Ранее в промзоне на открытой территории железнодорожной станции Игумново загорелись цистерны с растворителем.

"Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло на расположенном на Восточном шоссе промзоны ООО "ЛД-Трейд".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Крупный пожар в Дзержинске
Крупный пожар в Дзержинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.