Пожар в промзоне Дзержинска локализован

Жертв и пострадавших нет
Пожар в Дзержинске Нижегородской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Ранее в промзоне на открытой территории железнодорожной станции Игумново загорелись цистерны с растворителем.
"Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, возгорание произошло на расположенном на Восточном шоссе промзоны ООО "ЛД-Трейд".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"