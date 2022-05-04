Пожар в промзоне Дзержинска локализован

Жертв и пострадавших нет

Пожар в Дзержинске Нижегородской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ранее в промзоне на открытой территории железнодорожной станции Игумново загорелись цистерны с растворителем.

"Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло на расположенном на Восточном шоссе промзоны ООО "ЛД-Трейд".

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