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Британия ввела санкции против российских СМИ

15:33
  • среда
  • 04 мая 2022

Меры вводятся в том числе против отдельных журналистов

Власти Великобритании объявили о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

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Ограничения, в частности, касаются СМИ. Распространяются меры на ВГТРК, журналистку Наилю Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Также под санкции попали ПАО "Камаз", глава "Открытия" Михаил Задорнов, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Ограничения предполагают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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