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Московское отделение "Единой России" поздравит фронтовиков с Днем Победы

15:29
  • среда
  • 04 мая 2022

За каждым ветераном закреплен депутат от партии, на связи находятся волонтеры и соцслужбы

Активисты "Единой России", депутаты всех уровней и "Волонтеры Победы" начали адресно поздравлять ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые живут в Москве. В пресс-службе московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" отметили, что столичные парламентарии примут участие в партийной акции "Звонок ветерану". Фронтовиков поблагодарят за героизм, проявленный в годы ВОВ.

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Серию праздничных мероприятий в Москве открыл моб-арт "Катюша" в ТЦ "Каширская Плаза", который прошел в рамках партийной акции "Музыка Победы". Акция собрала несколько сотен участников. "Школьники, педагоги, активисты Орехова-Борисова Южного хором исполнили песню — ту самую бессмертную, знаменитую "Катюшу", — рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов.

Активисты "Единой России" проведут более 15 акций, приуроченных к 9 Мая, в том числе концерты и мини-парады во дворах ветеранов, а также раздадут жителям столицы более четырех тысяч Георгиевских лент. В День Победы волонтеры и депутаты присоединятся к "Бессмертному полку", а также одноименной онлайн-акции в соцсетях. "За каждым ветераном закреплен депутат от "Единой России" разного уровня, на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении бытовых и иных вопросов, — сообщил координатор партпроекта "Историческая память" в Москве, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

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