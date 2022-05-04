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ЦБ объяснил рост числа жалоб россиян на банки

15:39
  • среда
  • 04 мая 2022

Регулятор связывает это с повышенной неопределенностью

В первом квартале 2022 года Центробанк получил 94,9 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Об этом говорится в отчете регулятора, опубликованном в среду, 4 мая.
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Общее количество жалоб выросло на 38,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. ЦБ объясняет это антироссийскими санкциями и повышенной неопределенностью.

Жалобы, касающиеся последствий санкций, составили 10% от общего количества, большинство из них поступило в отношении кредитных организаций и субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.

Количество жалоб в отношении страховщиков увеличилось на 33%, чаще всего — из-за отказов в заключении договора ОСАГО и проблем с оформлением электронных полисов.

Кроме того, россияне обращались за разъяснениями относительно мер поддержки населения и бизнеса, временного порядка операций с наличными, приостановки торгов на бирже, работы платежных карт в условиях ограничений и по другим поводам, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что повышение ключевой ставки позволило предотвратить риски финансовой стабильности, вернуть деньги населения в банковскую систему и предотвратить неконтролируемую инфляцию.

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