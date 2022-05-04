Власти Украины потеряли связь с блокированными на "Азовстали" боевиками

Это беспокоит назначенного Киевом мэра Мариуполя

Заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики не выходят на связь. Об этом сообщил назначенный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Пропала связь, нет связи, чтобы понять, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера еще имел связь", - сказал Бойченко в эфире украинского телевидения. Сам мэр, как сообщалось ранее, покинул Мариуполь.

Территория Мариуполя зачищена от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из запрещенного в России полка "Азов". Об этом еще 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь". Они прикрываются мирными жителями и отказываются капитулировать, передает РИА Новости.

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