Захарова назвала внешнеполитический курс Зеленского "наглым и проплаченным"

Запад внушил Киеву ощущение вседозволенности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила внешнеполитический курс президента Украины Владимира Зеленского.

"Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили", - отметила спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия-24".

Как уточнила дипломат, Запад внушил Киеву ощущение вседозволенности и безнаказанности. При этом заявления Зеленского Захарова оценила как "наглые и хамские, оторванные от реальности".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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