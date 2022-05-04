Зеленский назвал причины отказа соблюдать Минские соглашения

По мнению президента Украины, эти договоренности были несерьезными

Ситуация с Минскими соглашениями по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины была дипломатическим болотом. С таким заявлением в среду, 4 мая, выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, Минские соглашения были несерьезными, поэтому больше Киев не согласится на подобный вариант.

Договоренности существовали только на бумаге, возник "замороженный такой конфликт", заявил Зеленский. Подобного документа больше не будет, подчеркнул он.

При этом украинский лидер заявил, что Киев не нарушал положения минских соглашений. Владимир Зеленский обвинил в нарушениях российскую сторону, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что наша страна признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, чтобы прекратить геноцид местного населения со стороны Украины. Это произошло после того, как Киев отказался исполнять Минские соглашения, подчеркнул Путин.

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