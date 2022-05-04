Странам ЕС не удалось договориться об эмбарго на российскую нефть

Переговоры продолжатся 5 мая

Соглашение по эмбарго на импорт российской нефти в страны Европы не достигнуто. Переговоры постоянных представителей государств Евросоюза завершились безрезультатно, однако решено продолжить обсуждение 5 мая, сообщает Reuters.

Как стало известно, Еврокомиссия в качестве одного из вариантов обсуждает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам. Ввоз ее на танкерах будет запрещен.

Все это части шестого пакета антироссийских санкций, который ранее анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Он, в частности, предусматривает поэтапное нефтяное эмбарго – к которому, как выяснилось, готовы далеко не все европейские страны. В списке ограничений также меры в отношении Сбербанка, других крупных российских банков и три ведущих российских телеканала.

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