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"Не дождетесь": Лазарев возмутился из-за слухов о завершении карьеры

16:25
  • среда
  • 04 мая 2022

Певец пожаловался на травлю

Певец Сергей Лазарев, в прошлом дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", возмутился из-за фейков о себе в СМИ.

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"Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!" — написал 39-летний артист в Telegram-канале.

Лазарев анонсировал продление тура и объявил о записи новой музыки. "У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них!" — отметил певец.

Ранее Лазареву пришлось опровергать информацию о своем отъезде из России. Певец не собирается покидать страну. Он заявил, что гордится быть русским.

"Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно. Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации! Этого очень много вокруг!" — предостерег он.

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