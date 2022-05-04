МИД: Израиль много лет игнорировал проблемы неонацизма на Украине

Ранее Владимир Зеленский напомнил, что он - еврей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Израиль много лет игнорировал ситуацию с ростом неонацистской идеологии на Украине.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров в эфире телеканала Rete 4 ответил на высказывание Владимира Зеленского о том, что на Украине не может быть "нацификации", так как ее глава - еврей. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, еврейская кровь была и у Гитлера.

Эти слова произвели в ряде стран большой резонанс.

"Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует и распространяется среди националистических батальонов?", - отметила Захарова в эфире канала "Россия-24".

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