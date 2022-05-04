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Индия призывает не политизировать поставки российской нефти

16:46
  • среда
  • 04 мая 2022

Это дестабилизирует и без того хрупкий мировой рынок

Министерство по делам нефти и газа Индии выступило с официальным заявлением, в котором призвало не политизировать поставки нефти из России.

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Как отметили в ведомстве, ранее основным источником сырой нефти для Индии стали США. Вместе с тем цены на сырье у поставщиков растут, что вынуждает Индию диверсифицировать свои источники закупок.

Также в министерстве подчеркнули, что не следует еще больше дестабилизировать и без того хрупкий мировой рынок нефти.

Прежде в среду стало известно, что в рамках подготовки шестого пакета санкций из-за Украины странам ЕС не удалось достигнуть соглашения по эмбарго на импорт российской нефти. Обсуждение будет продолжено 5 мая.

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