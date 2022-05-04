В Ереване митингующие соорудили баррикады

В столице Армении проходит митинг оппозиции

В Ереване проходит массовый митинг сторонников оппозиции. У здания парламента собрались несколько тысяч демонстрантов, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Пока ситуация в столице относительно спокойная. Но нескольких наиболее активных участников акции полиция уже задержала.

Новая волна протестов в стране началась в минувшее воскресенье. Участники акций убеждены, что политика нынешних властей грозит Армении потерей государственности. Сторонники оппозиции заблокировали площадь Франции в Ереване, на которой пересекаются несколько важных транспортных артерий города. Демонстранты соорудили там баррикады из мусорных контейнеров и скамеек и установили палатки.

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