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Франция решила помогать Украине "столько, сколько потребуется"

17:12
  • среда
  • 04 мая 2022

Париж уже предоставил Киеву гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов евро

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж уже предоставил Киеву гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов евро.

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"615 тонн медицинского оборудования, 50 машин скорой помощи. Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется", - уточнил спикер (цитата по ТАСС).

Во вторник в ходе телефонного разговора президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Российский лидер обратил внимание собеседника на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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