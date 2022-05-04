В мире выявлено 228 случаев гепатита неизвестного происхождения

Статистику приводит ВОЗ

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Филиппа Истербрук сообщила в ходе брифинга в среду, что по состоянию на 1 мая в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 20 странах.

"Важно отметить, что только в шести странах зарегистрировано более пяти случаев. Зарегистрирован один смертельный случай и в 18 случаях потребовалась пересадка печени", - уточнила специалист (цитата по ТАСС).

ВОЗ продолжает изучение всех инфекционных и неинфекционных причин заболевания, добавила она.

Как объяснила Истербрук, сейчас ВОЗ пытается выяснить, может ли быть причиной гепатита аденовирус.

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