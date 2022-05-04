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США призвали КНДР прекратить ракетные пуски

18:00
  • среда
  • 04 мая 2022

Вашингтон ведет тесные консультации с Сеулом и Токио

Как заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США, Соединенные Штаты призывают власти КНДР отказаться от ракетных пусков.

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"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там уточняется, что Вашингтон ведет тесные консультации с Сеулом и Токио, призывает Пхеньян "вести последовательный и предметный диалог".

В среду КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 470 километров, максимальная высота составила 780 километров.

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