США призвали КНДР прекратить ракетные пуски

Вашингтон ведет тесные консультации с Сеулом и Токио

Как заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США, Соединенные Штаты призывают власти КНДР отказаться от ракетных пусков.

"США осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там уточняется, что Вашингтон ведет тесные консультации с Сеулом и Токио, призывает Пхеньян "вести последовательный и предметный диалог".

В среду КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 470 километров, максимальная высота составила 780 километров.

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