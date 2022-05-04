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Стали известны сроки согласования шестого пакета санкций ЕС

18:25
  • среда
  • 04 мая 2022

Меры коснутся российской нефти

Как пишет агентство Bloomberg, Евросоюз намерен согласовать шестой пакет санкций против России до конца этой недели или в крайнем случае - до понедельника, 9 мая.

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Уточняется, что страны ЕС намерены в течение следующих шести месяцев поэтапно реализовать запрет на поставки российской нефти. Венгрия высказывает возражения по поводу сроков.

Кроме того, отмечено, что представители Греции, Мальты и Кипра подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что шестой пакет антироссийских санкций предполагает поэтапный отказ от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT, рестрикции в отношении высокопоставленных российских военных.

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