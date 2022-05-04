Ученые определили точную скорость вращения Солнца

В качестве основы расчетов использовали анализ кинематики звезд класса OB

Как сообщили в среду в РАН, сотрудники Главной астрономической обсерватории вычислили скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики - показатель составил 240 км/с.

"Можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений", - цитирует сообщение РАН ТАСС.

Ученые добавили, что использовали в качестве основы расчетов анализ кинематики звезд класса OB. Они видны с далеких от Солнца расстояний, хорошо трассируют крупномасштабную структуру Галактики.

Ранее международная группа астрономов открыла древнейшую галактику с феноменальными свойствами. Скопление звезд излучает аномальное количество энергии. Специалисты считают, что в ее центре может находиться некий сверхмассивный объект.

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