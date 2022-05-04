Медведев прокомментировал отказ НАТО от выполнения договора с Россией

Альянс отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление НАТО о судьбе договора с Россией.

Ранее Североатлантический альянс (НАТО) отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он отметил, что договор "не будет сдерживать" альянс при осуществлении его планов.

"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", — сказал Бауэр.

В ответ Медведев заявил: "Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости" (цитата по РИА Новости).

В апреле Медведев призвал Россию быть готовой к возможной агрессии НАТО. Он подчеркнул, что, учитывая расширение НАТО вблизи границ с Россией, Москва должна быть готова к возможной агрессии. На этом фоне необходимо продолжать обеспечивать страну современными вооружениями, пояснил он.

"Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", — заявил зампред Совбеза.

В Кремле убеждены в агрессивном характере НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл альянс "инструментом, заточенным на конфронтацию".

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