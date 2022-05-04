ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев прокомментировал отказ НАТО от выполнения договора с Россией

19:04
  • среда
  • 04 мая 2022

Альянс отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление НАТО о судьбе договора с Россией.

Медведев указал на невозможность "задушить" Россию
Медведев: Европа без российского газа не протянет и недели
Медведев назвал ответную цель после возможного удара по Крымскому мосту

Ранее Североатлантический альянс (НАТО) отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он отметил, что договор "не будет сдерживать" альянс при осуществлении его планов.

"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", — сказал Бауэр.

В ответ Медведев заявил: "Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости" (цитата по РИА Новости).

В апреле Медведев призвал Россию быть готовой к возможной агрессии НАТО. Он подчеркнул, что, учитывая расширение НАТО вблизи границ с Россией, Москва должна быть готова к возможной агрессии. На этом фоне необходимо продолжать обеспечивать страну современными вооружениями, пояснил он.

"Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", — заявил зампред Совбеза.

В Кремле убеждены в агрессивном характере НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл альянс "инструментом, заточенным на конфронтацию".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.