Россия не преследует цели ядерного противостояния на Украине

При этом Москва готова пресекать провокации Запада

Руководитель делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о ходе переговоров в Вене.

"Это форум, где мы можем это донести до всех, объясняя ситуацию, что мы ни в коей мере не преследуем никакие цели ядерной войны на территории Украины", - подчеркнул Гаврилов в эфире канала "Россия-24".

Он добавил, что Россия намерена продолжать поднимать вопрос о деятельности биолабораторий на Украине, так как эта тема "до конца не раскрыта".

Также спикер отметил, что провокации со стороны стран Запада на территории Украины возможны "в любой момент".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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