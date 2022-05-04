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Финляндия опровергла отправку техники к границе с Россией

19:53
  • среда
  • 04 мая 2022

В стране проводятся учения

Пресс-служба армии Финляндии прокомментировала сообщения Telegram-каналов о том, что военная техника страны перевозится к российским границам.

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"Это неправда. Танки были переброшены на армейские механизированные учения "Стрела 22". Учения проходят в Ниинисало и Сакюля", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что цель учений "Стрела 22" - отработка действий механизированных подразделений в многонациональной среде. Общая численность военнослужащих на учениях составляет порядка 3,4 тысячи человек.

Прежде власти Финляндии заявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО. В Москве на это заметили, что в Хельсинки должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией.

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