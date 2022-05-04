ОПЕК: в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти

Отказ от поставок из России не пройдет для импортеров безболезненно, уверен генсек организации

Еврокомиссия представила сегодня шестой пакет антироссийских санкций. Он подразумевает эмбарго на импорт нашей нефти. Но договориться по этому вопросу очень сложно. Во-первых, в друзьях пока согласья нет. Во-вторых, ОПЕК уже предупредил - потенциальную потерю поставок российских углеводородов ощутит весь рынок: 7 миллионов баррелей в сутки не может взяться из ниоткуда. На этом фоне российское правительство расширяет пакет антисанкционных мер.

Шестой пакет санкций и - как выражаются в европейских СМИ - самая радикальная мера экономического давления на Россию из тех, что остались в резерве у Запада, - нефтяное эмбарго. Глава Еврокомиссии предлагает вводить его постепенно, а для сомневающихся Венгрии и Словакии - предусмотреть дополнительную отсрочку до 2023 года.

"Мы прекратим поставки сырой нефти из России в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - к концу года. Таким образом, мы минимизируем ущерб для себя. Чтобы помочь Украине, мы должны убедиться, что наша собственная экономика остается сильной", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

А вот с этим как раз проблемы. Налаживание альтернативных поставок требует не только времени, но и денег. Особенно это касается Восточной Европы, которая от нашей нефти зависит на 85 процентов. Да и прогноз ОПЕК неутешителен. Генсек организации сегодня констатировал: заместить российское черное золото полностью просто невозможно.

"Экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто нет. Его потерю энергетический рынок ощутит сразу", - заверил Мухаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК.

Цены на черное золото – они и сейчас высокие - взлетят еще выше. В Париже, к примеру, литр бензина уже продают по 2 с половиной евро - это 200 рублей. Подорожали также грузоперевозки, а за ними и продукты в магазинах. Рекордными темпами растет инфляция. В европейских правительствах, конечно, пытаются успокоить граждан. Но сценарии допускают разные.

"Переходный период достаточен для того, чтобы мы приняли все необходимые меры предосторожности для создания альтернатив российской нефти в Германии. Но мы, конечно, не можем гарантировать, что не будет сбоев", - сказал Роберт Хабек, министр экономики ФРГ.

Этот осторожный оптимизм в Евросоюзе разделяют далеко не все. Потому эмбарго и не удается согласовать. С предложением Еврокомиссии категорически не согласна Венгрия, настаивая на том, чтобы запрет не коснулся энергоресурсов, которые поступают по трубопроводам. Есть у инициативы и другие критики.

"В то время, как американский истеблишмент хочет, чтобы мы обанкротили целые отрасли промышленности в таких странах, как Германия, сами США продолжают вести свой бизнес и говорят нам: это наша работа и наша экономика. А в Европе всё твердят: нужно вводить больше санкций! Но разве санкции когда-либо заканчивали хоть одну войну?" - комментирует евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.

И ведь те, кто громче всех кричат, на деле оказываются вовсе не такими принципиальными. Варшава, к примеру, отказавшись платить за российский газ в рублях, получала его реверсом из Германии. А когда Берлин поставки прекратил, перешла на так называемый "виртуальный реверс" - просто забирает себе топливо, предназначенное для Италии и Франции. Об этом сообщают в "Газпроме".

"При этом хранилища Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а у Польши – на 80%. Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину", - сказал Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома".

Что же до российской нефти, то, безусловно, если эмбарго все-таки введут, Москва заработает на экспорте чуть меньше, чем могла бы. Однако, во-первых, поставки будут перенаправлены в другие страны, прежде всего - в Индию, которая уже нарастила импорт из России на 20 процентов. А во-вторых, потери с лихвой компенсирует рост стоимости черного золота. По информации Bloomberg, сверхприбыль от продажи нефти и газа в этом году может составить почти 9 триллионов рублей. То же подметили и журналисты британской Guardian.

"Более высокие цены, которые Россия теперь может требовать за свою нефть и газ, означают, что ее доходы выросли, даже несмотря на санкции. Россия фактически поймала Евросоюз в ловушку, где дальнейшие ограничения приведут к дальнейшему росту цен, снижая европейские доходы", - пишет Guardian.

Аналитики констатируют: все индикаторы российской экономической активности находятся в пределах нормы. Ни о каком коллапсе, на который так рассчитывал Запад, речи не идет. Избежать этого удается в том числе благодаря беспрецедентной господдержке бизнеса. Одна из эффективных мер - отсрочка страховых взносов.

"Компании, на которых распространяется эта отсрочка - это 2 миллиона 800 тысяч компаний. На которых трудится 2\3 занятых вообще в стране. И общий объем предоставленной отсрочки будет за второй квартал один триллион 600 миллиардов рублей, который предприятия смогут использовать на перестройку производственных цепочек, на перестройку логистики - в общем это тот глоток воздуха, который необходим сейчас нашей экономике", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Особое внимание правительство уделяет также сохранению инновационного потенциала страны. Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами сегодня рассказал о поддержке специалистов IT-сектора. Главное - создать для них комфортные условия работы и жизни в России.

"Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке – до 5% годовых – смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа при этом в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн", - заявил премьер Михаил Мишустин.

И это очень вовремя. Особенно на фоне сообщений о планах США отменить некоторые визовые требования для высококвалифицированных специалистов из России. Цель - переманить их на работу за океан. Где, впрочем, жизнь сейчас совсем не сахар. Серьезнейший экономический кризис. Американские телеканалы сообщают, что пенсионерам приходится даже возвращаться на работу: счета за топливо увеличились в среднем на 150 долларов, одновременно растут цены в магазинах. А вот пособия остаются прежними.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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