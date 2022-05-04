В ДТП под Саратовом попали шестеро подростков

Они угнали автомобиль и перевернулись

В Саратовской области в районе села Лапшиновка Татищевского района перевернулся автомобиль с компанией шестерых подростков, сообщил в Telegram министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Экстренно везем в Саратов четырех подростков на госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района", - говорится в сообщении.

Костин добавил, что одного ребенка спасти не удалось - 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков. Еще один участник ДТП с места аварии сбежал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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