Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Финляндии

Инцидент произошел утром 4 мая, сообщило финское Минобороны

Министерство обороны Финляндии сообщило о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны на восточной границе. По данным финских военных, утром 4 мая полет без разрешения совершил "российский государственный самолет". Финская пограничная служба начала предварительное расследование.

"Вертолет Ми-17, принадлежащий России, пролетел от 4 до 4,5 километра без разрешения в воздушном пространстве Финляндии. Инцидент произошел в среду в 10:40 в районах Кесялахти и Париккала на востоке Финляндии", — цитирует "Интерфакс" собщение МО Финляндии.

По словам официального представителя Минобороны Финляндии Кристиана Ваккури, это уже второй в этом году случай нарушения российской стороной воздушной границы республики. Предыдущий случай произошел 8 апреля под Порвоо. Тогда это был дальнемагистральный пассажирский самолет, напомнил Ваккури.

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