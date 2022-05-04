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ВС России уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США

20:30
  • среда
  • 04 мая 2022

Артиллерия поразила украинскую батарею системы "Град"

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что высокоточными ракетами уничтожены четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

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Кроме того, в ведомстве добавили, что авиация ВКС России поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Средства ПВО, продолжили в Минобороны, сбили два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч" и шесть украинских беспилотников. Артиллерия России поразила украинскую батарею системы "Град" и 83 района сосредоточения живой силы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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