Захарова: Киеву следует признать сложившиеся территориальные реалии

Это касается как Крыма, так и Донбасса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала интервью испанской газете ABC, в ходе которого рассказала о ходе российско-украинских переговоров.

По ее словам, диалог по безъядерному, внеблоковому и нейтральному статусу Украины продолжается.

"К сожалению, позиция украинской делегации весьма волатильна, а переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, что не способствует достижению договоренностей", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что возвращение Крыма в состав России, а также независимость республик Донбасса - это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать.

"Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году", - указала Захарова.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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