Сербия отказалась разделять подход ЕС к санкциям

Но не отказывается от стремления в союз

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции в среду, что его страна постепенно согласовывает свою внешнюю политику с решениями Евросоюза.

"Не буду вам напоминать, что Сербия была под санкциями почти целое десятилетие, и у нас другое чувство в отношении санкций в отличие от большинства других. Сербия хорошо поняла сигнал Германии и сигнал всех остальных", - добавил при этом сербский лидер (цитата по ТАСС).

Ранее Вучич объявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад во главе с США называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"