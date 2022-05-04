Coca-Cola допускает полный уход с российского рынка

Но решение пока не принято

Гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси сообщил, что фирма может полностью уйти с российского рынка, передает РИА "Новости".

Вместе с тем Квинси добавил, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию российских властей.

"Символизм важен, но он не будет решающим фактором", - подчеркнул гендиректор компании.

Ранее Coca-Cola приостановила деятельность в России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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