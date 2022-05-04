Российские военные откроют гумкоридор для эвакуации с "Азовстали"

Военные прекратят боевые действия в указанный промежуток времени

Российские военные с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории завода "Азовсталь" для эвакуации мирного населения. В этот период ВС России и силы ДНР прекратят все боевые действия, говорится в сообщении Минобороны России.

"Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", - сообщили в МО.

Ранее о том, что в подземных сооружениях комбината находятся женщины и дети, сообщили киевские власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"