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Российские военные откроют гумкоридор для эвакуации с "Азовстали"

21:43
  • среда
  • 04 мая 2022

Военные прекратят боевые действия в указанный промежуток времени

Российские военные с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории завода "Азовсталь" для эвакуации мирного населения. В этот период ВС России и силы ДНР прекратят все боевые действия, говорится в сообщении Минобороны России.

"Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", - сообщили в МО.

Ранее о том, что в подземных сооружениях комбината находятся женщины и дети, сообщили киевские власти.

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