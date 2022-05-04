В Москве пройдет последняя ночная репетиция Парада Победы

Репетиция началась еще рано утром с летной программы

На Красной площади в эти минуты начинается ночная репетиции Парада в честь Дня Победы. Пешие расчёты и механизированная колонна - на месте, задача - пройти дистанцию, как 9 мая. Генеральный прогон пройдет через 3 дня вместе с авиацией, у пилотов воздушная тренировка была этим утром.

Последнее построение перед началом репетиции. На лицах военнослужащих читается лёгкое волнение. До Парада в честь Великого дня Победы осталось всего два прогона. На деле всё уже отработано до секунды. Водитель-механик сдувает с машины пылинки, помощник заканчивает чернить резину. Звучит команда - и через мгновение экипажи находятся в полной боевой готовности.

Только что прозвучала команда "по машинам", и рёв двигателей заглушает все звуки вокруг. С минуты на минуту вся техника отправится отсюда со стоянки в московском районе Печатники прямиком на Красную площадь.

Возглавляет колонну легендарный танк Т-34. За ним идут бронетранспортёры и боевые машины пехоты. Каждый водитель-механик знает, в какой момент ему начинать движение.

Первое крупное шоссе, которое мы пересекаем, - Волгоградский проспект. Наша съемочная группа на танке Т-72 - одной из основных технических единиц Вооруженных сил России. Мощность двигателя - 780 лошадиных сил, а максимальная скорость - до 50 км/ч. Но больше 15 км/ч нам поехать сегодня не удастся. Это средняя скорость всей колонны. В конечной точке - на Тверской улице - мы окажемся примерно через час.

Колонна растянулась на несколько километров. Для проезда техники на время перекрыли несколько улиц Москвы. Автолюбителям пришлось запастись терпением. По Волгоградскому проспекту, через Садовое кольцо, чтобы в районе станции метро "Маяковская" военная техника пошла по Тверской. Вдоль всего маршрута собрались сотни зрителей.

- Мы из Донецка приехали, решили посмотреть и поблагодарить тех, кто нас защищает. - Это потрясающе! На технику надо смотреть, когда она едет, а не стоит. Именно тогда ощущаешь всю мощь, величие и славу наших ВС. - Мы из Ливана. Мы посмотрели на парад. Мы очень поддерживаем Россию. Мы только за Россию!

Репетиция Парада началась ещё рано утром с лётной программы. С аэродрома в подмосковной Кубинке стартовали самолётные экипажи. В Параде всего будут участвовать 77 машин – точно по числу лет со дня Великой Победы. Одними из последних в небо поднимаются пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи".

На Тверской улице колонна военной техники оказывается, когда солнце уже практически скрывается за горизонтом. Миновав Пушкинскую площадь, колонна начинает распределяться в парадное построение. Именно в таком порядке машины пойдут по Красной площади.

Это самое начало механизированной колонны. Отсюда легче всего оценить масштаб происходящего. Как видно, конца и края ей нет. Всего в параде принимает участие 131 боевая единица.

Илья Данильцев, Николай Карбанов и Егор Миронов.

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