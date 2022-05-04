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Командование МКС вернули российскому космонавту

22:18
  • среда
  • 04 мая 2022

Символический ключ от станции ему передал астронавт NASA

Командование Международной космической станцией передано российскому космонавту Олегу Артемьеву, передает ТАСС.

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Символический ключ от станции российскому члену экипажа передал в рамках церемонии американский астронавт Томас Маршберн.

В настоящее время на борту МКС находятся также россияне Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В четверг станцию покинут американцы из NASА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер.

Ранее стало известно, что Россия приняла окончательное решение о сроках выхода из программ Международной космической станции. Дата пока называться не будет, но за год до выхода из проекта Москва предупредит всех его участников.

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