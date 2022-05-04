Командование МКС вернули российскому космонавту

Символический ключ от станции ему передал астронавт NASA

Командование Международной космической станцией передано российскому космонавту Олегу Артемьеву, передает ТАСС.

Символический ключ от станции российскому члену экипажа передал в рамках церемонии американский астронавт Томас Маршберн.

В настоящее время на борту МКС находятся также россияне Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В четверг станцию покинут американцы из NASА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер.

Ранее стало известно, что Россия приняла окончательное решение о сроках выхода из программ Международной космической станции. Дата пока называться не будет, но за год до выхода из проекта Москва предупредит всех его участников.

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