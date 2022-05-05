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Российские военные доставили в ЛНР новую партию гумпомощи

08:18
  • четверг
  • 05 мая 2022

Помощь получили семьи с детьми, а также пожилые

Очередную партию гуманитарной помощи передали наши военные жителям Луганской народной республики. В один из населённых пунктов доставили 10 тонн грузов.

В составе продуктовых наборов - мука, сахар, крупы, мясные и рыбные консервы и чай, а также предметы гигиены - всё то, что местные жители сами попросили им привезти.

В первую очередь, помощь получили семьи с детьми и пожилые люди. Гуманитарные колонны с грузами для жителей освобождённых территорий и беженцев из Донбасса формируются по всей России. Посылки собирают как общественные организации и профсоюзы, так и рядовые неравнодушные граждане.

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