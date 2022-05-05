Минобороны рассказало о подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

В ходе боев за один из населённых пунктов по танку старшего лейтенанта Ильшата Султанова был нанесён прицельный удар, он получил черепно-мозговую травму, но продолжил вести бой и ответным огнём уничтожил "кочующий" вражеский миномётный расчёт, а также большое количество живой силы националистов.

Рядовой Артем Котов обеспечивал подразделения реактивной артиллерии боеприпасами. Колонна, в составе которой двигался автомобиль рядового Котова, подверглась обстрелу, сам он получил ранение руки, но оказав себе медицинскую помощь - вывел машину из-под огня в безопасное место, это позволило сохранить боеприпасы и своевременно доставить их к позициям российских артиллеристов.

Благодаря грамотному руководству сержанта Никиты Барныча грузовики с боеприпасами для гаубичного дивизиона также были выведены из-под удара. Под постоянным миномётным обстрелом сержант Барныч организовал вывоз автомобилей в безопасное место. Вражеская атака была отбита без потерь со стороны российских подразделений.

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