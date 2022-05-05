В Крыму объявили о прорыве украинской транспортной блокады

Идет восстановление пассажирского и грузового сообщения

Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам Крючкова, уже начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения, потому что "когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи".

Чиновник также отметил, что восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В перспективе по ним будут ходить пассажирские поезда.

В освобожденных регионах Украины уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт. Крючков назвал это первым показателем возвращения жизни в мирное русло, сообщает РИА Новости.

В марте стало известно о восстановлении технического железнодорожного движения между Крымом и городом Херсоном, хотя восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"