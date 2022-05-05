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В Крыму объявили о прорыве украинской транспортной блокады

08:39
  • четверг
  • 05 мая 2022

Идет восстановление пассажирского и грузового сообщения

Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
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По словам Крючкова, уже начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения, потому что "когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи".

Чиновник также отметил, что восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В перспективе по ним будут ходить пассажирские поезда.

В освобожденных регионах Украины уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт. Крючков назвал это первым показателем возвращения жизни в мирное русло, сообщает РИА Новости.

В марте стало известно о восстановлении технического железнодорожного движения между Крымом и городом Херсоном, хотя восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

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