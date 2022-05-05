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NYT: Украина получила от США разведданные, которые привели к гибели российских военных

08:20
  • четверг
  • 05 мая 2022

Вашингтон признал передачу таких данных Киеву

Соединенные Штаты предоставили разведданные Вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС России. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники в американской администрации.

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Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, в Киеве объединили информацию о местоположении, полученную от США, и собственные данные, чтобы нанести удары, которые привели к гибели высокопоставленных российских военных.

Одним из источников получения информации о местонахождении российских войск, по сведениям издания, являются секретные и коммерческие спутниковые снимки.

По словам источников, американцы передавали Украине данные о перемещениях российских войск после объявления второй фазы спецоперации. При этом не сообщается точное число российских военных, погибших в результате использования этой информации.

В марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию о перемещениях российских войск в реальном времени.

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