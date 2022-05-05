Япония обвинила Россию в обострении двусторонних отношений

Токио счел введенные Москвой санкции неприемлемыми

Ответственность за текущее состояние российско-японских отношений полностью лежит на Москве. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По мнению Кисиды, "абсолютно неприемлемо", что Москва вводит в отношении Токио санкции, хотя "это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию".

Министр обороны Японии Нобуо Киси, в свою очередь, заявил, что введение рестрикций способно привести к "закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции", сообщает РИА Новости.

Япония после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ввела и расширила антироссийские санкции. В ответ на это Москва предприняла симметричные меры.

4 мая стало известно, что Россия ввела санкции в отношении 63 японских граждан, в их числе — премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава МИД Ёсимаса Хаяси. Рестрикции связаны с "беспрецедентной антироссийской кампанией", которую развернули власти Японии.

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