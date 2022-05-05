Власти Германии допустили дефицит бензина из-за санкций против России

К таким последствия может привести нефтяное эмбарго

Введение эмбарго на поставки нефти из России может спровоцировать дефицит бензина в отдельных частях Германии. Об этом рассказал германский министр экономики Роберт Хабек.

Представитель правительства ФРГ уточнил, что речь идет о восточной Германии и Берлине — эти территории получают бензин с завода в Шведте, 54,17% которого принадлежит российской "Роснефти".

Хабек допустил, что в случае введения нефтяного эмбарго "в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина".

При этом германский министр заверил в эфире телеканала RTL, что власти ФРГ работают над мерами, способными предотвратить дефицит бензина в Германии.

Положение о введении запрета на поставки российской нефти в Европу содержится в шестом пакете санкций Евросоюза. Брюссель намерен согласовать шестой пакет санкций против России до конца недели 2-8 мая, в крайнем случае — до понедельника, 9 мая.

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