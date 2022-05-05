ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Германии допустили дефицит бензина из-за санкций против России

09:41
  • четверг
  • 05 мая 2022

К таким последствия может привести нефтяное эмбарго

Введение эмбарго на поставки нефти из России может спровоцировать дефицит бензина в отдельных частях Германии. Об этом рассказал германский министр экономики Роберт Хабек.
ОПЕК: в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти

Представитель правительства ФРГ уточнил, что речь идет о восточной Германии и Берлине — эти территории получают бензин с завода в Шведте, 54,17% которого принадлежит российской "Роснефти".

Хабек допустил, что в случае введения нефтяного эмбарго "в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина".

При этом германский министр заверил в эфире телеканала RTL, что власти ФРГ работают над мерами, способными предотвратить дефицит бензина в Германии.

Положение о введении запрета на поставки российской нефти в Европу содержится в шестом пакете санкций Евросоюза. Брюссель намерен согласовать шестой пакет санкций против России до конца недели 2-8 мая, в крайнем случае — до понедельника, 9 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Автомобили на заправке
Автомобили на заправке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.