Штаб: боевики на "Азовстали" скрыли от гражданских информацию о гумкоридорах

Мирные жители не знали о возможности эвакуации

Украинские боевики скрывали от мирных граждан информацию о возможности эвакуации с "Азовстали". Покинувшие мариупольский завод гражданские рассказали, что ничего не знали об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, сообщил представитель штаба операции по освобождению "Азовстали".

"Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров", - приводит комментарий представителя штаба РИА Новости.

В Минобороны 16 апреля сообщили, что вся территория Мариуполя зачищена от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из запрещенного в России полка "Азов". Их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь", который надежно блокирован по всему периметру.

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