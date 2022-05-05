Ограничение полетов в ряд аэропортов России вновь продлено

Это касается 11 воздушных гаваней

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной частей России продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнили в ведомстве, временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Перевозчикам рекомендуется использовать альтернативные маршруты, включая аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса полеты в некоторые российские аэропорты были ограничены из соображений безопасности. Авиационные власти несколько раз продлевали этот режим, в предыдущий раз — до 7 мая.

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