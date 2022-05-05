Блокированные на "Азовстали" нацисты предложили обменять заложников на продукты

Боевики давно никому не подчиняются

Блокированные на мариупольском комбинате "Азовсталь" украинские неонацисты предложили обменять остающихся в подземельях мирных граждан на продукты и медикаменты. Об этом сообщили в штабе операции по освобождению завода.

Люди, которым удалось выйти из подвалов завода, рассказали, что блокированные на "Азовстали" боевики давно никому не подчиняются, в том числе и Владимиру Зеленскому.

"Говорили, что Киев и Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан", - рассказал один из освобожденных мирных граждан агентству РИА Новости.

Ранее в штабе сообщили, что украинские боевики скрывали от мирных граждан информацию о возможности эвакуации с "Азовстали". Покинувшие мариупольский завод гражданские ничего не знали об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах.

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