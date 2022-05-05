В России за сутки потушили более 120 лесных пожаров

Пожароопасный сезон действует в 77 регионах

Особый противопожарный режим сегодня ввели ещё в одном регионе. Разжигать костры и проводить пал травы запретили жителям Еврейской автономной области. Почти на всей территории страны горят леса. В Курганской области и Бурятии пламя едва не перекинулось на жилые дома. Предотвратить это помогли сотрудники МЧС и Авиалесоохраны. Благодаря их работе за сутки площадь природных пожаров уменьшилась в полтора раза.

Пятые сутки Авиалесохрана тушит природный пожар в Бурятии - огнём охвачен Тункинский национальный парк. В регион дополнительно прибыли 40 парашютистов-десантников. Борьбе с огнем мешает сильный ветер.

Пожароопасный сезон сейчас действует в 77 регионах. За сутки Авиалесоохрана потушила 122 лесных возгорания по всей стране. Полыхают Бурятия, Башкортостан, Пензенская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, республика Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский и Забайкальский край.

Огнём охвачено 14 тысяч гектаров леса. Отдельные возгорания фиксируют и Подмосковье. Самая сложная обстановка сейчас в Курганской области. Там в 6 районах установлен режим ЧС. Авиалесоохрана борется с природными пожарами встречным огнем. Работают более тысячи человек и 200 единиц техники. В регион прибывают дополнительные силы.

Тушение осложняется из-за палов травы. Полиция участила рейды в селах, чтобы предупредить, а иногда и наказать поджигателей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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