В Мариуполе российские военные снова открывают гуманитарный коридор

Для выхода мирных граждан

Российская артиллерия за ночь поразила более 400 опорных пунктов украинских военных. Как сообщили в нашем Минобороны, ликвидировано свыше 600 националистов. Высокоточными ракетами уничтожена авиатехника на аэродроме в Кировоградской области. Российские ПВО сбили 3 боевых самолёта ВСУ. Тем временем в Мариуполе наши военные вновь открывают гуманитарный коридор для выхода мирных граждан.

В подземных помещениях "Азовстали" в Мариуполе украинские подразделения могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщают в штабе операции по освобождению предприятия. Националисты предложили обменять людей на продукты и лекарства. Штаб регулярно объявляет режим тишины для выхода жителей города из опасного района. Однако в последние дни боевики его регулярно срывают и сами выходят на позиции. Чтобы не дать им это сделать, народная милиция ДНР применяет тактику "беспокоящего огня". Гаубицы и "Грады" - серьезный аргумент оставаться в подвалах завода до тех пор, пока закончится продовольствие. Но лучшая альтернатива - сдаться.

Эти реактивные снаряды тоже достигают своей цели. Но внутри - не поражающие элементы, а листовки с призывом сложить оружие. И с каждым днем ему следуют все больше военнослужащих ВСУ. Во время допросов становятся известны интересные факты. Например, о вооружении, которое запад поставляет Киеву:

"Военная помощь от США была слишком перехвалена, потому что хваленые "Джавелины" и НЛАВы оказались не такими, какие они есть на самом деле. Были осечки. Стреляет обычно один из четырех. И то бывают неразрывы или вообще разрывались в 50 метрах, не долетая до цели. Были большинство аккумуляторов просрочены и были даже такие, которые были указаны года и даже поистекали уже сроки годности".

Вот только поняли все это солдаты ВСУ на поле боя. При подготовке на полигонах многочисленным осечкам не придавали значения. В работе российской авиации осечек нет и быть не может. Между вылетами - минимальное время. На полевом аэродроме одновременно идет проверка всех систем вертолетов, заправка топливом и пополнение боезапаса.

На поражение целей боевые машины вылетают выходят и днем, и ночью. На этот раз наши Ка-52 нанесли удар управляемыми ракетами по пункту управления ВСУ. Также уничтожены несколько единиц бронетехники.

В ЛНР и ДНР продолжают прибывать гуманитарные колонны. Около десяти тонн муки, круп, сахара, консервов и предметов первой необходимости накануне получили в Луганской республике. Партии помощи формируют по согласованию с местными властями в соответствии с запросами жителей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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