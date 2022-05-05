ЕС не готов к запрету на поставки энергоносителей из России

В Словакии и Болгарии жители вновь выступили против попыток демонизировать Москву

Эмбарго приведёт к тяжёлым последствиям для европейской экономики. Об этом заявили в крупнейшей нефтяной компании Австрии. Надежды сделать из России страну-изгоя не оправдались, пишет зарубежная пресса.

Размахивая жёлто-синими флагами, украинские активисты вышагивают по бульвару Царя-освободителя в самом центре Софии. Маршрут для прогулки выбрали не случайно - этот район в городе считают русским. Однако неожиданно толпа встречает отпор от местных жителей. Начинается потасовка. Активисты вынуждены бежать.

А это уже кадры из Словакии. На каждом баннере с украинским флагом, которые установлены вдоль дорог, нарисованы буквы Z - символ российской спецоперации. Недовольство тем, что правительства стран ЕС буквально смотрят в рот Украине и делают все, что те потребуют, раздражает население с каждым днём всё сильнее. Жители протестуют против поставок оружия. Не хотят они и менять свой привычный жизненный уклад и затягивать пояса - лишь бы политики другой страны жили лучше. Киевский режим от тактики протянутой руки уже давно перешёл к прямым угрозам. Все страны, которые хоть в чём-то не поддержат Украину, автоматически будут считаться для правящей верхушки врагами.

Эмбарго на российскую нефть устраивает далеко не все страны Евросоюза. Как оказалось, слишком много из них сильно зависят от поставок чёрного золота. Словакия - почти на 100%. Венгрия и Польша - на 60%. Чехия закупает у Москвы половину необходимых нефтепродуктов. Ругаться с Украиной, а значит с англосакскими покровителями, конечно, не хочет никто. Но вот обрекать себя на добровольный шаг в экономический кризис - перспектива нерадостная.

А тут ещё выясняется, что нефтеперерабатывающие заводы многих стран работать могут только с топливом из России. Переход на другое займёт минимум год. А уж резкий отказ и вовсе уничтожит экономику Европы - слова министра энергетики Словакии. Невозможно исключить из торговой цепочки одно звено, чтобы другие при этом не пострадали. Министр экономики ФРГ озвучивает совсем уж пессимистичные прогнозы: из-за нефтяного эмбарго восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина. Не лучше ситуация и в США, где цены на заправках в прошлом месяце установили исторический максимум, и всё продолжают стремиться вверх. Успокоить народ пытается президент. Джо Байден придумал решение, как экономить. Достаточно всей стране перейти на энергосберегающие технологиями. И бензин не понадобится.

Предложения американцы не оценили. За океаном в центре внимания очередной конфуз главы Белого дома. Джо Байден накануне встретился с олимпийцами и паралимпийцами. И во время группового фото со спортсменами-колясочниками, неожиданно отпустил неподобающий ситуации комментарий.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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