Минобороны опубликовало интерактивную карту салютов на 9 мая

Обновлен мультимедийный раздел портала

Считанные дни остаются до празднования 77-й годовщины Великой Победы. На сайте Минобороны сегодня обновили мультимедийный раздел, посвящённый военным парадам.

9 мая они пройдут в 28 городах страны. Опубликована подробная информация о главном торжественном смотре у стен Кремля. Обозначен порядок прохождения пеших расчётов и механизированной колонны. Также в разделе собраны данные о самолётах и вертолётах, которые будут задействованы в воздушной части парада.

Кроме того, опубликована интерактивная карта салютов, которые прогремят по всей России. Особое внимание - торжествам в столице. Для яркого праздника подготовили 11 тысяч фейерверков.

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