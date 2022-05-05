Москва готовится к шествию "Бессмертного полка"

Акция пройдёт в очном формате

Москва активно готовится к шествию "Бессмертного полка". В этом году акция пройдёт в очном формате. Сегодня на сайте мэра столицы опубликовали информацию для участников. Сбор - в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Начало акции - в 15:00. Как ожидается, в шествии примут участие более миллиона человек. Распечатать портрет ветерана можно бесплатно в центрах Госуслуг.

Искать пропавшего без вести прадеда семья Екатерины не переставала никогда. И вот недавно удалось выяснить, что он погиб в плену в концлагере 25 декабря 41-го года. В этом году, чтобы почтить память деда и прадеда, семья Винскевич пойдёт в колонне "Бессмертного полка". Поддержать памятную акцию в непростые для страны времена москвичка считает своим долгом.

Присоединиться к почётному шествию с портретом деда бывший украинский журналист, а сегодня гражданин нашей страны Владислав Чубур решил, несмотря на разногласия с близкими. Они давно живут в Европе и теперь вынуждены скрывать героическое прошлое своего предка.

"С проявлениями нацизма я столкнулся лично. До марта 14-го года я жил в Киеве и после государственного переворота на Украине начались реальные гонения на тех общественных деятелей, активистов и журналистов, которые общались с русскими журналистами, которые ратовали за единение двух братских славянских народов", - рассказал Владислав Чубур.

Не имея возможности вернуться на родину, Владислав решил остаться в Москве, за которую когда-то сражался его дед. Здесь впервые за долгое время мужчина может не бояться говорить о подвигах и наградах предка. Федор Павлович Чубур - гвардии полковник Кантемировской танковой дивизии - был в числе тех советских воинов, кто от подмосковной деревни Артёмки, что под Можайском, гнал немцев до самого Кёнигсберга.

Один из основателей самого первого "Бессмертного полка" Геннадий Иванов к праздничному шествию 9 мая уже готов. С портрета его отца – Иванова Кирилла Матвеевича, с которым 15 лет назад впервые и провёл шествие Геннадий Кириллович - началась традиция выходить на улицу с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла.

После двухлетнего перерыва в большинстве городов 9 мая акция "Бессмертный полк" наконец-то состоится в очном формате. В Москве старт движения торжественной колонны будет дан в 15 часов. Как и прежде, можно будет принять участие и в онлайн шествии. Для этого до 7 мая включительно нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции "Бессмертный полк" polkrf.ru.

Татьяна Сидорова, Александра Панина, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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