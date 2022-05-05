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Зрители ТВЦ собрали средства на лечение Артёма Мартыновского

11:25
  • четверг
  • 05 мая 2022

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 15-летнего Артёма Мартыновского. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Артём перенёс курс химиотерапии и теперь ему необходима трансплантация костного мозга. Лечение надо начать как можно скорее. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка.

Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

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