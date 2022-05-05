В России отмечают День водолаза

Специалисты Русского Географического общества начали ежегодную экспедицию по поиску затонувших кораблей

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. У представителей этой профессии много важных задач. Одна из которых - участие в научно-исследовательских работах. Ярким примером служит экспедиция по поиску и обследованию затонувших кораблей петровской эпохи, приуроченная к 350-летию со дня рождения императора.

Подробнее - в репортаже Анны Морозовой

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