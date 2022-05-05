Проект "Московский акселератор" завоевал международную премию BOLD Awards

Столичный проект признан лучшим среди 39 заявок со всего мира

Проект "Московский акселератор" признан лучшим среди 39 заявок со всего мира. Он стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации", обойдя конкурентов из других мировых столиц, в том числе Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Хельсинки.

Победа одержана в нелегкой борьбе: в 2022 году на премию было выдвинуто свыше 500 проектов в 20 номинациях из более чем 50 городов мира, в их числе - Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Хельсинки и Милан. Церемония награждения прошла в Венеции 22 апреля.

Как отметил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, премия – это не самоцель, скорее, объективная оценка работы по созданию современной системы поддержки инновационного предпринимательства. Зачастую предпринимателям не хватает информации, необходимой для адаптации их продуктов к реальным требованиям рынка. Городской проект "Московский акселератор" помогает решать эту проблему, дает возможность небольшим, но амбициозным начинаниям перейти на следующую ступень развития.

"Московский акселератор" проводится в формате отраслевых треков, каждый из которых идет десять недель. Их участники обмениваются знаниями, знакомятся с потенциальными заказчиками и инвесторами. Чтобы принять участие в программе, компания должна иметь реальный продукт, первых клиентов и бизнес-модель дальнейшего развития. За последние два года Агентство инноваций Москвы помогло 330 инновационным стартапам. В итоге компании–выпускники программы привлекли более 1,1 млрд рублей инвестиций, 22 из них вышли на международный рынок.

Премия BOLD Awards была учреждена в 2019 году. Она присуждается международным проектам в сфере цифровой индустрии, которые способствуют качественным изменениям в бизнесе и повышению уровня жизни. Учредители премии - экспериментальный образовательный хаб H-FARM (Италия) и глобальная платформа Crowdsourcing Week (Сингапур).

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