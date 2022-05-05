В Австрии предрекли сбои в промышленности без российского газа

Австрия зависима от энергоносителей из России

Австрия не готова к газовому эмбарго в отношении России — это негативно повлияет на австрийскую промышленность, зависимую от российских энергоресурсов. Об этом рассказал руководитель австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн.

Штерн призвал "четко понимать одну вещь": газоснабжение Австрии обеспечивается не за счет добычи газа в Европе, а за счет поставок из России.

В случае отказа от российского газа Австрию ожидают трудности с сохранением уровня экономической активности. По мнению Штерна, Вене удастся обеспечить теплом домохозяйства, которые потребляют около 20% закупаемого газа в год.

Однако проблемы возможны с обеспечением промышленности (40%) и производства энергии (35%).

Для решения вопросов газоснабжения в условиях санкций и поиска оптимальных решений в Австрии создана специальная целевая группа, рассказал Штерн изданию Kurier.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что на озвученные российской стороной условия оплаты газа в рублях согласилась компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе, поскольку эти условия "были признаны соответствующими условиям санкций".

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