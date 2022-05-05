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Роспотребнадзор опроверг появление холеры в России

10:22
  • четверг
  • 05 мая 2022

Это заболевание в стране не выявляли уже три года

На территории России не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в стране не регистрировались случаи холеры с 2019 года. Ранее эпидемические проявления по холере характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

В 2019-2022 годах случаев завоза холеры в Россию не фиксировалось, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Российским регионам ранее было рекомендовано усилить меры по предотвращению завоза и распространения холеры в России. Особое внимание мерам профилактики предписывалось уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае и Севастополе.

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