Роспотребнадзор опроверг появление холеры в России

Это заболевание в стране не выявляли уже три года

На территории России не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в стране не регистрировались случаи холеры с 2019 года. Ранее эпидемические проявления по холере характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

В 2019-2022 годах случаев завоза холеры в Россию не фиксировалось, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Российским регионам ранее было рекомендовано усилить меры по предотвращению завоза и распространения холеры в России. Особое внимание мерам профилактики предписывалось уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае и Севастополе.

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